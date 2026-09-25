Israel celebra la ruptura de relaciones de Colombia con Irán

"Felicito a Colombia y el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella por romper las relaciones diplomáticas con el régimen iraní", escribió Saar en su cuenta de X.

El ministro israelí calificó la decisión de Bogotá como "una postura clara contra el terrorismo, el narcoterrorismo y las peligrosas ambiciones nucleares de Irán", y añadió que "el mundo libre debe permanecer unido contra el régimen iraní".

La Cancillería colombiana confirmó este jueves que Bogotá rompió formalmente sus relaciones diplomáticas con Irán el pasado 19 de septiembre, aunque mantendrá las relaciones consulares. El Gobierno de De la Espriella justificó la decisión por razones vinculadas a la "seguridad nacional y hemisférica" y a la "lucha contra el crimen transnacional".

Colombia e Irán mantenían relaciones diplomáticas desde el 28 de abril de 1975, aunque con interrupciones en el nivel de representación. La ruptura se produce tras el giro de la política exterior colombiana bajo De la Espriella, que incluye el restablecimiento de las relaciones con Israel, rotas durante el Gobierno de Gustavo Petro en mayo de 2024 por la ofensiva militar israelí en Gaza, y un mayor acercamiento a Estados Unidos.

La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisén, celebró la decisión y dijo confiar en que "esta medida, incluida la salida del embajador iraní del país, contribuirá a fortalecer la seguridad de la población colombiana".