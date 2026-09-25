Jefe negociador del chavismo niega que Gobierno impida el regreso de María Corina Machado

"No vale, por Dios", respondió Rodríguez, quien también es titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, al ser interrogado por periodistas sobre la denuncia del equipo de prensa de Machado al cierre del segundo ciclo de diálogo con un sector de la oposición.

El martes, el equipo de Machado, líder opositora venezolana y premio nobel de la paz, denunció que ella ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido.

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", confirmó a EFE el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, agregó la fuente.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

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Un persona conocedora de la situación que pidió el anonimato dijo el miércoles a EFE que el vuelo privado que debía sacar de Panamá un día antes a Machado, como parte de un itinerario para regresar a Venezuela según su equipo, "ni siquiera despegó" porque tres países -Bonaire, Aruba y Curazao- no concedieron el pedido de permiso de aterrizaje.

"Tenían tres puntos, supuestamente, de ida: Curazao, Bonaire, Aruba y estaban negociando también con Trinidad y Tobago, pero todos negaron el permiso (...) Tú tienes que pedir permiso tanto en Aeronáutica (panameña) como en el país de destino, esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas", explicó el informante.

Las islas de Curazao, Bonaire y Aruba están situadas en el Caribe, a poca distancia de la costa venezolana (Aruba, la más cercana, está a menos de 30 kilómetros mientras que Bonaire, la más alejada, a un centenar), lo que las convierte en puntos de paso para acceder al territorio de Venezuela.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo a recoger el Nobel de la Paz, ya lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial.

EFE hizo la consulta a Aeronáutica Civil para conocer su versión de lo sucedido, a lo que respondió que "no tiene injerencia" en el asunto.