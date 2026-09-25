Juez de Ecuador no reconoce desaparición forzada de tripulantes de barco hundido por EEUU

El magistrado negó el hábeas corpus instructivo presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil a favor de los pescadores, que buscaba que se declarase que fueron víctimas de desaparición forzada, se esclareciera que ocurrió con ellos tras la interceptación y se ordenara a las autoridades entregar la información disponible e investigar los hechos.

Fernando Bastias, abogado de CDH de Guayaquil, declaró a EFE que el magistrado no explicó durante la audiencia por qué rechazó la acción y anunció que expondría sus motivos en la sentencia escrita.

No obstante, Bastias sostuvo que no consta ningún documento que esclarezca qué ocurrió con los pescadores del barco atacado desde el 2 septiembre, cuando ocurrió el suceso, hasta el 3 de septiembre a las 18:00 (23:00 GMT), hora en la que se tuvo información de ellos.

"El CDH apelará la decisión y, si es necesario, acudirá a la Corte Constitucional", señaló.

El Conquista II fue la segunda embarcación ecuatoriana interceptada y hundida en la campaña emprendida por EStados Unidos en coordinación con el gobierno ecuatoriano contra barcos que considera vinculados al narcotráfico.

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió durante su visita a Quito el pasado 9 de septiembre que no tenían intención de matar pescadores sino combatir la actividad del crimen organizado.

Los 17 tripulantes del Conquista II fueron entregados posteriormente a las autoridades ecuatorianas y se encuentran en libertad, la mayoría de ellos sin cargos, pero CDH aseguró que no hubo información inmediata, satisfactoria y verificable sobre su paradero después de que el barco fuese atacado, lo que, según la organización, constituye una desaparición forzada.

EE.UU. sostiene que embarcaciones como Conquista II servían como estaciones de reabastecimiento de combustible para lanchas que traficaban drogas vinculadas a la banda criminal Los Choneros.