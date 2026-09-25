La BBC ya tiene cinco veces más audiencia bajo demanda que en programas en directo

La página web de la BBC adelanta hoy parte de una entrevista que emitirá el domingo con Brittin, quien afirma que la radiotelevisión, una institución muy respetada en el Reino Unido y que se financia con el dinero de los espectadores, está "encerrada en un modelo que data de ayer (mientras) que la audiencia ya está viviendo en el mañana".

Brittin se pregunta, casi retóricamente, si no es momento de "migrar por completo al modelo bajo demanda", sobre todo para salvaguardar la salud financiera de la cadena, que bajo su mandato pretende ahorrar 500 millones de libras (580 millones de euros).

Dentro de esta lógica, la cadena ya ha comenzado en los últimos meses a eliminar de su parrilla varios programas, y sigue adelante con el plan de eliminar 2.000 empleos, la décima parte del total de su fuerza laboral. "No podemos garantizar que ningún programa ni ningún canal existirán eternamente", aseguró el director.

La BBC se compone de varias cadenas separadas por contenidos temáticos -noticias, entretenimiento, documentales, infancia, parlamento- o por cobertura geográfica -cadenas en inglés, escocés o galés-, además de webs en varias lenguas del mundo.

Con respecto a la inteligencia artificial, Brittin no descartó su uso en futuros programas "pero con barreras": "Hay muchos ámbitos donde la IA puede ayudar, también en la toma de decisiones y en la creatividad, pero no es sustituto de los humanos".

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En todo caso, sigue creyendo que la BBC tiene una "misión" : "Pienso que la BBC y nuestras aplicaciones deben ser el antídoto al algoritmo. Todo lo demás que veas está motivado por el interés comercial", aseguró.