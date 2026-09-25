La brasileña 'Las disculpas de Vicentina', última candidata a la Concha de Oro

La culpa, los límites del perdón y el duelo son elementos presentes en este nuevo título del director de 'Mars One' (2022), que se estrenó en el Festival de Sundance y representará a Brasil en los Óscar.

"Quería contar cómo vivir el luto al mismo tiempo que existe un juicio público" sobre "una verdad que no va a existir nunca", dijo Martins.

El cineasta brasileño, que recordó el caso del copiloto que estrelló un avión de Germanwings en 2015 en los Alpes franceses, remarcó que no cree en el cine "como experiencia distante de la vida", y que por eso se basó en sus propias experiencias en los duelos sobre familiares cercanos y en los silencios que a veces tapan hechos dolorosos.

"Cuando muere otro, tú sigues, no tienes otra opción. Y es posible cuando se encuentra una forma de lidiar con eso o aliviar el corazón pidiendo perdón", sostuvo, por su parte, la actriz protagonista, la también brasileña Rejane Faria.

La película, agregó la intérprete, propone un "estado de lentitud" y acercarse "al tiempo real de la vida": "Antes las personas se podían encontrar, tomar un café. Ahora todo está sintetizado en redes sociales que no conducen a la verdad", apuntó.