La Comisión Electoral rusa confirma oficialmente mayoría constitucional de Rusia Unida

"Rusia Unida recibió 349 escaños, 140 por el distrito federal y 209 por los distritos de un mandato", informó en rueda de prensa la presidenta de la CEC, Ela Pamfílova.

Este resultado es seis escaños menor que el ofrecido por las autoridades electorales el pasado lunes debido a la inclusión del partido Rusia Justa, que finalmente logró superar el umbral del 5 % de los votos necesarios para lograr escaños en la Duma, la inclusión del partido Ródina (con un escaño) y de cuatro diputados independientes.

Según Pamfílova, el Partido Comunista de Rusia contará con 37 escaños, el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) contará con 23 escaños, mientras que Gente Nueva ocupará 19.

Rusia Justa finalmente logró 17 escaños, 13 de ellos por distrito federal y el resto por distritos de un mandato.

La jefa de la CEC destacó que por primera vez fueron elegidos a la Duma rusa 46 excombatientes de la guerra en Ucrania, más del 10 % del total de diputados, una política promovida por el presidente ruso, Vladímir Putin.

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Desde que la Comisión Electoral Central (CEC) anunciara el lunes que Rusia Unida logró 355 de los 450 escaños de la Duma o cámara de diputados, se sucedieron numerosas denuncias de fraude.

Varios activistas solicitaron autorizaciones para celebrar mítines contra el fraude electoral en ciudades como San Petersburgo, Kazán, Perm o Izhevsk, que fueron rechazadas por las autoridades.

Los expertos citados por la prensa estiman que la formación oficialista, cuya intención de voto era de en torno al 34 % antes de los comicios, recibió unos 18-20 millones de votos más de los que logró realmente en las urnas.

Según los especialistas citados por medios como Historias Importantes, el método fraudulento utilizado en esta ocasión fue principalmente la manipulación de datos de participación, del 40 % a casi el 60 %.

Tanto el único partido pacifista ruso, Yábloko, que denunció numerosas irregularidades durante los tres días de votación, como los comunistas, la segunda formación más votada, consideran que el resultado no refleja en ningún caso el ánimo en la sociedad, donde dos tercios de los rusos desea un pronto cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

Tanto el exprimer ministro ruso, Mijaíl Kasiánov, como el magnate Mijaíl Jodorkovski, consideran que el Kremlin está muy preocupado por el creciente número de rusos que se oponen a la guerra en Ucrania, la falta de avances en el frente y el descontento popular con la situación socioeconómica en el país, por lo que Putin necesitaba una victoria inapelable sobre sus rivales.

Los expertos consideran que éste ha podido ser el mayor fraude electoral desde que el presidente recalara en el Kremlin en el año 2000, incluso peor que el que en 2011 desembocó en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991.