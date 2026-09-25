La comunidad LGTBI vuelve a marchar en Uruguay y exige vivir con dignidad

Decenas de miles de personas bailaron este viernes a lo largo de la Avenida Libertador en una de las marchas más multitudinarias que año a año tiene la nación suramericana.

En el país que fue pionero en la región al aprobar el matrimonio igualitario y en promulgar una Ley Integral para Personas Trans enfocada en garantizar los derechos humanos y reducir la discriminación estructural de la población transgénero, hay miembros de la comunidad LGTBI que "siguen sin poder vivir dignamente en todos los ámbitos de la vida", aseguró a la Agencia EFE Daniela Buquet, quien integra la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad.

"Se han logrado grandes conquistas y efectivamente vivimos con mayor libertad, y más si nos ponemos a pensar en el contexto a nivel regional y mundial donde efectivamente los discursos de odio ya dejaron de ser solamente discursos", reconoció Buquet, pero aseguró que en Uruguay la comunidad LGTBI "sigue viviendo violencias constantes".

"Marchamos porque las lesbianas seguimos sufriendo la invisibilidad y el no reconocimiento de nuestras familias. Marchamos porque los varones gays seguimos siendo el chiste fácil de esta cultura hetero que nos repudia y nos incentiva a quitarnos la vida (...) Marchamos porque las personas bisexuales seguimos reivindicando que no estamos confundidas, que no es una etapa", dice la proclama que la multitud se detuvo a escuchar en la Plaza Primero de Mayo.

La directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, Josefina González, reconoció que el Estado tiene la responsabilidad de responder a "demandas históricas", como es "desenredar y destrancar los procedimientos de implementación real de la Ley Integral para Personas Trans".

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González responsabilizó a la gestión anterior por no haber depositado los recursos para el debido "seguimiento nacional de esta normativa" y su implementación "en cada territorio del país".

Esto derivó, según González, en dificultades para aplicar la cuota laboral para personas trans en llamados públicos (que es del 1 %), y para garantizar la "protección de las trayectorias educativas de las personas travestis, trans y las personas afro".

"Sabemos que vivimos en un país, en una estructura y en un sistema social que excluye, que discrimina, que no permite a estas personas habitar determinados espacios, determinados lugares, y por eso es urgente y necesaria la política pública y respetar y hacer cumplir a rajatabla la normativa vigente", resaltó González, quien encabeza la campaña del Ministerio: 'Reparar el presente es construir futuro'.

Pese a las dificultades, este colectivo tiene motivos para celebrar, por lo que la segunda parte de la consigna de este año fue un homenaje a la "bandera de resistencia" que construyó la comunidad.

"Brillo más cuando intentan apagarme", rezaba una pancarta; "Unión en los colectivos", pedía otra.

Con los rostros pintados y banderas sobre sus hombros, amigos se reencontraron en una de las tardes de mayor unión del año.

"Es necesario marchar porque entendemos la marcha como un espacio de encuentro, un espacio de abrazos, de sororidad y fraternidad, donde nos encontramos muchas compañeras y compañeros que estamos muy lejos en distancias muchas veces y que podemos coincidir en este espacio", explicó González.

En medio de la multitud, los integrantes de la Cooperativa Inclusión y Brazos Abiertos celebraron haber obtenido los terrenos para comenzar a construir la primera cooperativa de viviendas integrada por población trans.

"Esta marcha es un grito, pero también es un encuentro. Es fiesta, es alegría, es abrazo", dice otro tramo de la proclama.

La Coordinadora de la Marcha de la Diversidad dedicó la edición 2026 a Luis Magallanes, también conocido como Dulce Polly, quien fue pionero en el arte drag en Uruguay y falleció a principios de año.