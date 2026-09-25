La Izquierda aprueba negociar con socialdemócratas y verdes para formar gobierno en Berlín

En su discurso, la candidata izquierdista a la alcaldía, Elif Eralp, afirmó que su partido, que se hizo con un 25,7 % de los votos, ha recibido un "claro encargo" de los ciudadanos para hacer posible "una buena vida en dignidad para todas las personas, sin importar de dónde vengan y cuánto dinero tengan".

Para ello es necesario sobreponerse a los intentos de sembrar la "división" y la "polarización" y "tender puentes", en particular en el actual contexto de auge de la ultraderecha, argumentó, antes de que una abrumadora mayoría de los delegados votara a mano alzada a favor de emprender conversaciones para formar un gobierno de coalición.

Con sus 47 diputados, La Izquierda se ha convertido, por primera vez desde la reunificación alemana, en primera fuerza en Berlín, aunque necesita a los otros dos partidos para alcanzar una mayoría en la Casa de Representantes, de 158 escaños.

Los Verdes y el SPD se han declarado abiertos a sondear la posibilidad de una alianza, pero sobre todo este último ha manifestado reservas, ya que rechaza el plan de La Izquierda de expropiar a las grandes inmobiliarias con parqués de más de 3.000 pisos para paliar la crisis de vivienda.

"Hay obstáculos muy grandes", declaró el jueves Steffen Krach, el que fuera candidato socialdemócrata a la alcaldía, en declaraciones recogidas por el diario Tagesspiegel.

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"Sinceramente, no se puede decir que los últimos días inspiraran mucha confianza", agregó, en referencia al escándalo sobre supuestos contactos de políticos de La Izquierda con figuras a las que se atribuyen vínculos con el crimen organizado y con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Las acusaciones de antisemitismo contra La Izquierda, que ya habían circulado durante la campaña electoral, se intensificaron esta semana, después de que apareciese, en fotos de la fiesta para celebrar la victoria en los comicios, un activista propalestino vinculado al FPLP, considerado organización terrorista en la UE.

Trascendió que la misma figura había coincidido en varios eventos con un diputado de La Izquierda en el Bundestag (cámara baja del Parlamento), Ferat Kocak, el cual negó sin embargo conocer tanto al activista como a un supuesto capo de la mafia libanesa que también fue fotografiado en la fiesta.

Poco después, Kocak tuvo que anunciar una retirada temporal de la actividad parlamentaria, después de que publicase una conversación privada que había mantenido con el hijo del presunto capo, en la que le trataba con familiaridad y le pedía difundir entre "su gente" contenidos de La Izquierda.

En medio del vendaval resultante, 150 intelectuales judíos residentes en Berlín han publicado una carta abierta en apoyo al partido, en la que afirmaban que las alegaciones de antisemitismo "no son sólo una cínica instrumentalización política, sino que equiparan prácticamente cualquier crítica a la política israelí con antisemitismo".

Por su parte, los Verdes han reclamado como condición para cooperar con La Izquierda un consenso sobre la necesidad de luchar contra el antisemitismo y anunciaron este viernes que también consultarán a sus bases sobre un posible acuerdo de coalición.