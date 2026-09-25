La maternidad, tema central de película 'La perra' de la chilena Dominga Sotomayor

'La Perra' es una adaptación libre de la novela del mismo nombre de la colombiana Pilar Quintana, que Sotomayor ha decidido trasladar a Chile.

Concretamente a una isla imaginaria y salvaje, en la que corretea con libertad la perra que la protagonista adoptó tras encontrarla abandonada en el mar.

Cuando la perra tiene su primer celo se escapa, y eso desata los miedos de la protagonista y una actitud sobreprotectora que acabará rompiendo la estrecha relación que la perra y su dueña construyeron cuando el animal era un cachorro.

También aflorará un trauma de infancia que está en el origen de los miedos del personaje interpretado por la actriz Manuela Oyarzún.

'La Perra' es una de la dos películas chilenas de la sección Horizontes Latinos, donde también compite 'El deshielo' de Manuela Martelli, un filme alegórico sobre los silencios de la dictadura que transcurre en las montañas chilenas.

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En la sección New directors también ha habido representación chilena con 'Bloques erráticos', ópera prima de Thomas Woodroffe.

El filme es una coproducción entre Francia, Argentina y Chile protagonizada por el fantasma del cineasta Lucien Castelnau, liberado de un glaciar tras cien años de cautiverio.

Castelnau deambula por una patagonia futurista, donde el progreso tecnológico colisiona con historias olvidadas.

Incapaz de encontrar descanso mientras su legado cinematográfico permanece invisible, atraviesa un mundo que lo ha borrado de la memoria, en busca de un lugar en la historia y en la audiencia, que finalmente pueda devolver la vida a su obra perdida.

Del total de ocho producciones chilenas que se han podido ver durante esta semana en el Festival de San Sebastián cabe destacar 'Wild Horse Nine', en la sección Perlas, rodada en Isla de Pascua con Mariana di Girolamo y Paola Gianini en el elenco.