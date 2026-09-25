La red de gimnasios brasileños SmartFit abre el lunes su primera unidad en Venezuela

Para su desembarco en el mercado venezolano, la red de gimnasios optó por operar bajo el modelo de franquicia como una medida de cautela ante las particularidades de la coyuntura económica del país, según informó el director ejecutivo, Diogo Corona, en entrevista al periódico brasileño Folha de São Paulo.

"Entramos de forma gradual y cautelosa, con un franquiciado local y en estricta conformidad con las normas aplicables. Entrar temprano (en un país) tiene valor. Pero entrar temprano sin disciplina de capital y sin el modelo correcto, no", destacó Corona.

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 2.000 metros cuadrados y está ubicado en el Centro Comercial Chacaíto, una de las áreas comerciales de mayor tránsito de Caracas.

El director ejecutivo explicó que la compañía llevaba tiempo monitoreando la coyuntura venezolana y que actualmente percibe señales de mayor estabilidad económica.

Esta lectura coincide con la reciente evolución de los datos de precios en el país caribeño, donde la inflación registró una fuerte desaceleración en agosto al situarse en el 8,9 %, frente al 19,9 % de julio.

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