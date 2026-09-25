La Sinfónica de Ecuador cierra en Quito un encuentro iberoamericano de jóvenes músicos

El espectáculo comenzó a las 20:00 de la tarde (01:00 GMT) y pondrá fin a tres jornadas de actividades musicales organizadas por el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic).

Puentes Sonoros reunió desde el miércoles en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo a jóvenes, músicos y gestores de Ecuador, Panamá, El Salvador y Uruguay, con el objetivo de impulsar la formación musical y el intercambio cultural entre talentos de Iberoamérica.

Durante el encuentro se realizaron talleres, ensayos y actividades de formación, entre ellas una sesión de ensayo orquestal dirigida por Carlos Albán, director de la Escuela de Música de la Universidad de las Artes, y un taller sobre cuidado y manejo de violines impartido por Richard Capa y Romy Miller.

Además, previamente tuvo lugar una primera fase del evento vía online entre el 14 y el 17 de septiembre, que permitieron a los asistentes llegar a Quito con temas y experiencias previamente compartidos.

La directora de Fortalecimiento y Creatividad del Ifaic, María José Enríquez, señaló que el proyecto parte de la idea de que "la música puede ser un puente importante para el desarrollo social".