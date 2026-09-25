León XIV a los periodistas: "Yo estoy contento de que vosotros estéis todos aquí"

"Es muy importante una cobertura mediática de todo y para todos", añadió el pontífice sin entrar en mayores detalles sobre la polémica suscitada por la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de vetar el acceso de los citados medios estaodunidenses.

Periodistas de las cadenas CNN, MS NOW y Politico lograron entrar el jueves en la Casa Blanca para realizar su labor periodística después de que un juez federal ordenara el restablecimiento inmediato de sus credenciales de acceso y tras nuevas restricciones durante la mañana.

La Casa Blanca impidió la ejecución del fallo para permitir el acceso a los tres medios vetados -CNN, MS NOW y Político-, como solicitó el magistrado, hasta que dos de ellos anunciaron que pudieron entrar pasado el mediodía.

León XIV inicia este viernes una visita apostólica a Francia y a la Unesco, que le llevará también al santuario mariano de Lourdes y a la localidad de Metz.