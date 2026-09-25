León XIV aterriza en París para su visita de cuatro días a Francia

El Santo Padre fue recibido en la escalera del avión por un séquito encabezado por el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien mantendrá un primer encuentro en el salón de autoridades del aeródromo tras el recibimiento protocolario de jefe de Estado.

Mientras en el país repicaban las campanas de las iglesias, un grupo de niños, con el lema de la visita, "Para que el mundo tenga vida", coreaba el nombre del Santo Padre.

La primera visita de León XIV a Francia ha levantado una gran expectación en el país, con dos momentos clave, el encuentro con jóvenes que tendrá lugar este viernes en el Estadio de Francia, al que asistirán 80.000 personas, y la misa que este sábado celebrará en la plaza de la Concordia, para la que se han inscrito más de 600.000 fieles que coparán los Campos Elíseos y varias avenidas aledañas.

El viaje a Francia se inscribe en el deseo del papa de marcar el incremento de vocaciones detectado en ese país y se produce casi tres años después de que su antecesor, Francisco I, acudiera a Marsella para participar en unas jornadas sobre el Mediterráneo.

"Voy a Marsella, no a Francia", dijo entonces Francisco, marcando así una distancia con la iglesia francesa que León XIV parece no mantener con uno de los países que más importancia concede al laicismo en el mundo.

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Aunque persisten algunos puntos controvertidos, como los abusos sexuales en el seno de la iglesia francesa o el avance en Francia del derecho a la eutanasia.

León XIV ha querido dar una dimensión internacional a su visita a Francia, pero también una parte popular inspirada en buena medida en la que efectuó en junio a España.

Tras una reunión en el Elíseo con Macron, primera escala de su viaje a Francia, junto al que pronunciará un discurso, el Santo Padre mantendrá un encuentro con la sociedad civil y, posteriormente, se trasladará a la sede de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), agencia de la ONU que tiene su sede en París.

Un primer baño de masas seguirá posteriormente cuando León XIV se traslade en el 'papamóvil' desde la iglesia de Notre Dame de Champs hasta la catedral de Notre Dame, donde presidirá un oficio religioso con obispos, sacerdotes y diáconos.

Desde allí, se trasladará al Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), para el multitudinario encuentro con los jóvenes.

En su primer acto del sábado, el Santo Padre abordará la parte más social de su viaje con la visita a un centro de acompañamiento a refugiados y emigrantes de París, tras la que mantendrá un encuentro de carácter religioso y la multitudinaria misa en el centro de la capital, que pondrá fin a su etapa parisina del viaje.

Por la tarde, el papa se trasladará al santuario mariano de Lourdes, en el suroeste de Francia, uno de los puntos de peregrinación más populares de la cristiandad, donde seguirá los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que también acudieron al lugar donde la iglesia católica ha certificado 72 milagros.

El domingo celebrará un encuentro con los obispos del país y oficiará una misa en el santuario. En esa ciudad recibirá, a título personal, a siete víctimas de abusos en la iglesia francesa.

El lunes la visita del papa cobra una dimensión europea en Metz, la tierra de Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea, católico ferviente y cuyo proceso de beatificación está en curso.

Macron, que no asistirá a ningún acto religioso del papa, estará presente en el discurso que León XIV pronunciará y al que el Elíseo ha invitado a los jefes de Estado y Gobierno de los 27.

Una misa en la catedral de la ciudad y un encuentro interreligioso cerrarán los actos en Francia del papa, que por la noche pondrá rumbo a Roma.