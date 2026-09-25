León XIV pide buscar cómo responder a "crisis humanitarias" como las de Ceuta

León XIV hizo esta reflexión a preguntas de los periodistas a bordo del avión papal, mientras saludaba a los informadores antes de aterrizar en Francia para la visita apostólica que inicia hoy en el país galo.

"Lo he seguido desde el primer día, es una crisis que tiene causas de distintos tipos detrás, hay que buscar cómo responder para evitar este tipo de emergencia. Fue realmente una crisis humanitaria", dijo el pontífice.

El pasado 2 de agosto en el rezo dominical del Ángelus, el papa ya se refirió a la crisis de Ceuta y afirmó que seguía la situación con preocupación, al tiempo que pidió soluciones de paz, estabilidad y justicia.