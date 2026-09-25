Mundo
25 de septiembre de 2026 a la - 05:10

León XIV pide buscar cómo responder a "crisis humanitarias" como las de Ceuta

Imagen sin descripción

A bordo del avión papal, 25 sep (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que ha seguido desde el primer día la crisis migratoria de Ceuta y pidió "buscar cómo responder" a lo que calificó de "crisis humanitaria".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

León XIV hizo esta reflexión a preguntas de los periodistas a bordo del avión papal, mientras saludaba a los informadores antes de aterrizar en Francia para la visita apostólica que inicia hoy en el país galo.

"Lo he seguido desde el primer día, es una crisis que tiene causas de distintos tipos detrás, hay que buscar cómo responder para evitar este tipo de emergencia. Fue realmente una crisis humanitaria", dijo el pontífice.

El pasado 2 de agosto en el rezo dominical del Ángelus, el papa ya se refirió a la crisis de Ceuta y afirmó que seguía la situación con preocupación, al tiempo que pidió soluciones de paz, estabilidad y justicia.