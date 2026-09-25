Miles de personas aclaman a León XIV en un París vestido de blanco y amarillo

Tras haber pronunciado un discurso en la sede de la Unesco y antes de su primer oficio religioso en el rehabilitado templo gótico, el papa saludó a las 250.000 personas que, según las autoridades, habían tomado los céntricos bulevares de la capital francesa para saludarle.

Desde primera hora de la mañana numerosos grupos habían ido tomando posiciones entre la iglesia de Nuestra Señora de los Campos y las orillas del Sena, en un recorrido de 2,5 kilómetros que atravesó algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad.

En pie, a bordo del icónico vehículo, en su versión europea, la misma que Francisco utilizó en su visita a Marsella, León XIV escuchó las aclamaciones de un público enfervorecido, brazos en alto para saludar al pontífice o tratar de retener con sus teléfonos el histórico momento.

La comitiva, algo alejada del público por motivos de seguridad, en la que abundaban los vehículos policiales, apenas se detuvo en contadas ocasiones, casi siempre para que el papa pudiera bendecir a algunos niños.

Estos fueron los grandes protagonistas del paseo. Muchas familias habían asegurado que acudían a este trayecto del Santo Padre para que sus hijos pudieran recibir la bendición papal.

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"Esto le permitirá empezar bien en la vida", aseguró una madre cuyo hijo, Theodore, había sido conducido en brazos de un miembro de la seguridad hasta el 'papamóvil' en el boulevard de Montparnasse.

Fue la primera arteria que atravesó la comitiva papal, de oeste a este, antes de virar hacia el norte por el Boulevard Saint-Michel, camino de la plaza del mismo nombre donde acabó su paseo junto a la catedral.

Junto a los gritos de entusiasmo, la música fue la protagonista, entonada por numerosos grupos aficionados que durante todo el día habían animado la zona, llegados de todos los rincones de Francia y del extranjero.

El papa se dirigió posteriormente a Notre Dame, en la primera visita de un pontífice a la catedral desde la restauración que permitió su reapertura parcial en 2024, cinco años después del incendio que arrasó su cubierta, y completa en 2025.

Allí tiene previsto celebrar un oficio junto a obispos, sacerdotes y religiosos, antes de dirigirse al Estadio de Francia de Saint-Denis, al norte de la ciudad, donde tiene programado un encuentro con 80.000 jóvenes, después de cenar.