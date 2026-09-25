Militantes antitaurinos detenidos por tratar de interrumpir el recorrido del papa en París

Según indicó la sección francesa de la organización PETA (Población en favor del tratamiento ético de los animales), los militantes mostraron pancartas reivindicativas durante el paso del cortejo papal, cuando fueron reducidos por agentes de seguridad.

Una de las militantes logró romper el cordón policial y durante varios metros blandió una pancarta en la que podía leerse: "Condene la corrida", según un vídeo colgado en redes sociales por PETA.

Otra de ellas gritaba "La corrida es un pecado" mientras era detenida por la policía.

"Es imposible conciliar el sufrimiento que se provoca a los toros en las plazas con el mensaje de amor, misericordia y compasión que traslada el cristianismo", señala la organización animalista.

Por ello, agrega, pide al papa León XIV, que este viernes inició un viaje de cuatro días a Francia, a que "corte los vínculos entre la iglesia católica y la práctica sanguinaria de la corrida".

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Al tiempo le pide en Francia, país que acoge corridas de toros en el sur, que "denuncie la afrenta que representa para los valores cristianos".