Nueva York declara el 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton

La fecha del 25 de septiembre fue elegida para destacar una de las canciones más emblemáticas de Parton, "9 to 5", indicó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.

"Dolly Parton no solo creó música que unió a muchos, sino que también dedicó su vida a ayudar a los necesitados, y su voz icónica y su generosidad jamás serán olvidados aquí en Nueva York", afirmó Hochul.

"Hoy honramos su poderoso y conmovedor legado escuchando ‘9 to 5’ y cantando en su memoria", señaló la mandataria estatal.

Hochul asignó además un millón de dólares para apoyar la colaboración estatal con la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton.

A principios de este año, la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS) ya había anunciado una alianza con esta biblioteca para crear una iniciativa que proporcionará libros gratuitos cada mes a niños de hasta cinco años, independientemente de los ingresos familiares.

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Parton fundó la Biblioteca de la Imaginación en 1995 para los niños en Tennessee. Hoy en día, su programa abarca cinco países, donde distribuye tres millones de libros y se han entregado más de 330 millones desde la creación del programa.

La Biblioteca de la Imaginación está financiada por la Fundación Dollywood y socios comunitarios locales en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda.

Además de Nueva York, varias ciudades en Tennessee y la legislatura de California también emitieron proclamas que dedican este día a Parton, y celebrarán actos para rendir tributo.

Mientras, en Nashville, la ciudad natal de la artista, habrá incluso fuegos artificiales.

Por su parte, la aerolínea Southwest anunció que organizará hoy un karaoke en el aeropuerto internacional de Tennessee e invitó al público a cantar sus temas.

La icónica cantante murió el pasado 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer, en una clínica de Nashville.