Oposición critica el discurso de Orsi ante la ONU: "Nicaragua y Venezuela no aparecieron"

Semanas antes de viajar a Nueva York, el mandatario se reunió con los líderes de los partidos políticos para recoger sus propuestas sobre la posición que el país suramericano debía llevar a las Naciones Unidas.

Este viernes, el presidente del opositor Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó a Orsi por convocar a su fuerza política y a otras para conversar sobre la posición de Uruguay y acabar diciendo "lo mismo que ya decía su partido".

"Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del bloqueo", indicó el político en su cuenta de X.

En su intervención, Orsi apuntó que cuando una familia pierde su hogar, cuando los jóvenes no encuentran una salida y se ven amenazados en su salud mental, cuando los niños crecen bajo el estruendo de las armas o cuando millones de personas viven en la pobreza "sin ninguna oportunidad" no se puede ser indiferente.

Allí agregó que tampoco se puede serlo "ante el dolor que implica un estado de guerra interminable" o frente "al férreo bloqueo económico que sufre el pueblo cubano".

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"Se nos convocó para construir una política exterior de Estado y aportar una posición de país. Pero si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido. Al final hubo mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado", enfatizó Delgado.

Orsi aseguró este jueves que posicionarse de un lado o de otro de una guerra no necesariamente contribuye a resolverla y subrayó el compromiso de su país por buscar "caminos de entendimiento" para que los conflictos encuentren una salida pacífica.