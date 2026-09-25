Puntlandia libera un petrolero secuestrado por piratas somalíes y rescata a 20 tripulantes

La intervención de "acción directa", que se prolongó durante 48 horas, culminó a las 09:30 hora local (06:30 GMT) en las inmediaciones de la localidad costera de Garacad, donde la embarcación permanecía retenida desde su captura, según detalló el comandante de la PMPF, el coronel Mohamed Jama.

"Las fuerzas de la PMPF ejecutaron con éxito una operación de abordaje y despeje del buque. La operación se ejecutó con precisión, lo que permitió neutralizar la resistencia enemiga y asegurar la embarcación", dijo a EFE el coronel, quien confirmó que la tripulación y la carga se encuentran a salvo.

El buque mercante, registrado también bajo la denominación Seamull, había sido secuestrado de manera ilegal por un grupo piratas el pasado 20 de agosto frente a las costas de Yemen.

A bordo viajaban 20 marineros de diversas nacionalidades (16 indios, dos sirios, un iraquí y un sudanés) que permanecían retenidos contra su voluntad.

Durante el asalto, los efectivos de la PMPF se enfrentaron a los piratas hasta reducir y detener a los atacantes, posteriormente trasladados a dependencias policiales en una operación que no dejó bajas en ninguno de los dos bandos.

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"La PMPF mantiene su compromiso de salvaguardar las aguas territoriales de Puntlandia y proteger la seguridad de la población de Puntlandia y de Somalia", indicaron fuentes de la jefatura de este cuerpo de seguridad a EFE.

De acuerdo con el balance oficial, los piratas mantenían bajo su control otras cuatro embarcaciones en la zona antes de la interceptación del Sibu 1.

El petrolero, administrado por Qatrat Alnada Almasi Ship Management, con sede en Emiratos Árabes Unidos, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre pasado por supuestamente formar parte de la "flota fantasma" iraní usada para transportar productos petrolíferos con el objetivo de eludir las sanciones estadounidenses.

El resurgimiento de los ataques piratas en la costa noreste de Somalia se ha visto favorecido por la inestabilidad en Yemen y la crisis de seguridad en el mar Rojo, factores que han obligado a las flotas internacionales a reasignar patrullas y concentrar sus recursos en el estrecho de Bab el Mandeb.