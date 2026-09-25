Putin cesa a los embajadores rusos en Reino Unido y Francia y los sustituirá "sin prisa"

El Kremlin confirmó hoy esa noticia y aseguró que las autoridades rusas “no tendrán prisa” en nombrar a nuevos representantes en esos países.

"Dada la falta de relaciones bilaterales con estos países, no hay prisa, por lo que podría haber pausas en el reemplazo de embajadores", declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

El embajador ruso en el Reino Unido, Andréi Kelin, ocupaba ese cargo desde 2019, y Alexéi Meshkov, el jefe de la legación rusa en Francia, lo hacía desde 2017.

La noticia llega después de una escalada en las relaciones entre Rusia y países europeos.

Rusia ha negado en repetidas ocasiones planes agresivos con respecto a Europa, algo que Putin volvió a asegurar este viernes durante unas declaraciones a la prensa.