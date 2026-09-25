Teherán propone a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades

Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, dijo en declaraciones a los periodistas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la propuesta refleja fielmente los compromisos establecidos en un memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán en junio, pero que se desmoronó rápidamente, informa este viernes The New York Times.

Afirmó que Irán está listo para comenzar a implementar el plan tan pronto como Washington dé su visto bueno.

"Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios, según el cual, si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz se abriría al finalizar el séptimo día y se reanudarían las conversaciones", agregó Araqchí.

Precisó que "sería mejor" alcanzar un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

La propuesta iraní se produjo al mismo tiempo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pronunciaban sus discursos en las Naciones Unidas.

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Trump amenazó a Irán con la "aniquilación" si no llegaba a un acuerdo, mientras que Pezeshkian dijo a los líderes mundiales que su país no se dejaría intimidar.

Funcionarios iraníes explicaron que, si bien la propuesta es esencialmente la misma que el memorando de entendimiento de junio, está diseñada para avanzar a un ritmo mucho más rápido. En el acuerdo anterior, se había establecido un plazo de 60 días para llegar a las negociaciones nucleares, explica el Times.

Según las condiciones fijadas por Irán para el acuerdo —tal como indicó Araqchí—, durante esos siete días cesarían todas las hostilidades, incluidas las que tienen lugar en el Líbano; Estados Unidos liberaría los activos iraníes congelados —estimados en al menos 12.000 millones de dólares—, eximiría de sanciones al petróleo iraní y levantaría el bloqueo naval contra Irán. Luego, el último día, se abriría el estrecho de Ormuz.