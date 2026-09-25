Todos los intérpretes de 'La bola negra' competirán en categorías de reparto en los Óscar

De esta forman, ninguno de los actores y actrices que participan serán presentados en las categorías de protagonistas, informó este viernes la revista The Hollywood Reporter.

La película de Javier Ambrossi y Javier Calvo cuenta tres historias de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes: 1932, en Granada, con Carlos como protagonista de la obra homónima inconclusa de Federico García Lorca; 1937, donde Esteban, un joven fascista, se encuentra con Rafael Rodríguez Rapún, prisionero republicano y expareja del poeta español; y 2017, con Alberto, un historiador, que descubre que su abuelo, al que no conoció, ha muerto.

La primera historia está protagonizada por Milo Quifes, la segunda por Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau, y la tercera por Carlos González. Un reparto al que se unen Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close, con colaboraciones destacadas.

Debido al tiempo que pasan en pantalla, ninguno de ellos sobresale por encima de los demás de forma clara y eso es lo que ha llevado a la plataforma a decidir que todos serán postulados en las categorías de interpretaciones de reparto.

Algo que ya hicieron anteriormente filmes que se llevaron el Óscar a mejor película, como 'Crash' (2004), 'Spotlight' (2015) o 'Moonlight' (2016).

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En el caso de 'Crash', solo consiguió la nominación Matt Dillon, que no ganó el Óscar; en el de 'Spotlight' optaron a la estatuilla, también sin suerte, Mark Ruffalo y Rachel McAdams; y de 'Moonlight' sí se llevó el premio Mahershala Ali, mientras que Naomi Harris se fue de vacío.

Según la revista, Guitarricadelafuente también podrá optar a entrar en la categoría de mejor canción original por 'La nieve'. De conseguir la nominación, se uniría a un selecto grupo de artistas que fueron candidatos a mejor canción y mejor interpretación por la misma película.

Son Lady Gaga, por 'Ha nacido una estrella' (A Star is Born, 2018), la única que se llevó el Óscar, por el tema 'Shallow'; Cynthia Erivo, por 'Harriet' (2019); Mary J. Blige, por 'Mudbound' (2017); y Leslie Odom Jr., por 'One Night in Miami...' (Una noche en Miami, 2020).

De entre todos los intérpretes de 'La bola negra', The Hollywood Reporter considera que la que tiene más posibilidades de ser nominada en Penélope Cruz, que ya ganó en 2009 él Óscar por 'Vicky Cristina Barcelona', el primero para una actriz española.

Además, Cruz también ha destacado este año por su trabajo en 'The Invite' (La invitación), dirigida por Olivia Wilde.

Más allá de las categorías de interpretación, el filme podrá optar a la nominación a mejor película internacional, al ser la representante de España, y a otros premios como mejor película, mejor dirección, guion adaptado o banda sonora original, según las apuestas de medios especializados.

Tras ganar el premio de mejor dirección en el Festival de Cannes ('ex aequo' con el polaco Pawel Pawlikowski por 'Fatherland'), 'La bola negra' recibió hace unos días el premio del público del Festival de Toronto.

El respaldo de Netflix a la película es tan fuerte que le han dado el período de exhibición exclusiva en cines más largo de su historia, 47 días, a partir del 16 de octubre, que es el día de su estreno en Estados Unidos.

Las productoras y distribuidoras tienen hasta el 12 de noviembre para presentar sus candidatos en las diferentes categorías. La primera criba en algunas de las áreas, en forma de 'shortlists', se anunciará el 15 de diciembre, las nominaciones finales se conocerán el 21 de enero de 2027 y los ganadores, en la gala del 14 de marzo.