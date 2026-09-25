Ucrania ataca instalaciones energéticas e industriales rusas con casi 600 drones

"A consecuencia de ataque aéreo resultó dañada la refinería Novoshájtinskaya. No hay víctimas. La empresa cesó temporalmente las operaciones", informó en Telegram el gobernador de la región de Rosov, Yuri Slusar.

Indicó que las defensas antiaéreas rusas derribaron en esta región medio centenar de drones en Kámensk-Shájtinsk y Novoshájtinsk y seis distritos de Rostov.

Según indicó en Telegram el gobernador de Perm, Dmitri Manojin, "fue atacada una instalación industrial".

Manojin no puntualizó cuál fue la empresa atacada, identificada por el canal independiente ruso Astra como la refinería Lukoil-Permnefteorgsintez, instalación que ha tenido que interrumpir su trabajo en varias ocasiones.

En la región de Uliánovsk, ubicada a más de 800 kilómetros al este de Moscú, fue atacada la empresa militar Iskra, perteneciente al consorcio Almaz-Antéi, especializada en la producción de componentes de equipos radioelectrónicos para misiles y otros sistemas de uso militar, según el canal ucraniano Exilenova+

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El gobernador local, Alexéi Russkij, indicó en Telegram que ocho civiles, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridos durante el ataque.

Además, en la región de Voronezh fue atacada la fábrica Voronezhsintezkauchuk, especializada en la producción de neumáticos, según Astra.

El gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, indicó que al menos cuatro civiles resultaron heridos durante la madrugada a consecuencia del ataque.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó en MAX, la red de mensajería rusa, el derribo de 23 drones ucranianos, sin que hubiera daños o víctimas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche fueron "interceptados y aniquilados 592 drones ucranianos de ala fija".