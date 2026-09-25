Un incendio forestal en un cerro en el norte de Quito afecta más de 525 hectáreas

La Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito determinó que la biodiversidad del más de medio millar de hectáreas afectadas sufrió "graves daños; se perdió vegetación, alimento y refugio de distintas especies".

Detalló que entre la flora afectada figuran, acacias, tuna, pencos, chilcas, chamana, chimbalo y eucaliptos.

El incendio también destruyó el hábitat de diversas especies, entre las que mencionó el mosquero cardenal, colibrí, gorrión, conejo andino, guagsa, gallinazos, venado y el oso andino.

El Cuerpo de Bomberos Quito descartó este viernes la presencia de puntos calientes en el perímetro del incendio del cerro Casitagua, tras una evaluación realizada 48 horas después de la emergencia, en la que se confirmó que las temperaturas en el interior del área afectada se mantienen dentro de parámetros normales.

La inspección forma parte del seguimiento que realiza la institución para verificar las condiciones del terreno luego del incendio y determinar que no existan zonas que puedan representar un riesgo de reactivación.

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Durante los próximos días, Bomberos Quito mantendrá vigilancia permanente en el sector mediante su sistema de monitoreo forestal óptico-térmico y drones.

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta la mañana de este viernes estaban activos en el país cinco incendios: dos en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia; uno en la del Cañar, otro en la de Tungurahua y uno más en la del Azuay.

Las mencionadas provincias donde están activos los incendios forestales están en la región andina de Ecuador.