Uruguay pone punto final a la televisión análoga

Así lo indicó un decreto del Poder Ejecutivo que remarca "la necesidad de concluir el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), en el marco de la política de modernización tecnológica y eficiencia del espectro radioeléctrico". A renglón seguido remarcó que esta era una prioridad de la presente Administación de Yamandú Orsi.

Asimismo, detalló que "producido el cese de las emisiones de radiodifusión de televisión analógica de cada uno de los titulares de servicios de radiodifusión de televisión comercial, cesará la correspondiente autorización y asignación otorgada para el uso de las frecuencias de banda de VHF".

Por otra parte, el decreto rubricado por el presidente Orsi explica que esta medida rige para todo el territorio nacional, excepto para la localidad de Bella Unión, ubicada en el extremo norte del país y cercana a la ciudad argentina de Monte Caseros y a localidad brasileña de Barra Do Quaraí.

"En el caso de la ciudad de Bella Unión, en tanto carece de cobertura de televisión digital comercial, la obligación de cese de transmisiones analógicas dispuesta en el artículo 1° quedará en suspenso respecto de dicho servicio hasta tanto se verifique la efectiva disponibilidad de la señal digital comercial", detalló sobre la localidad en la que viven unas 18.000 personas.

El decreto puntualiza que la situación no podrá extenderse "más allá del día 31 de julio de 2029".

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Otros países de la región que ya migraron a la televisión digital son México, Perú, Paraguay, Panamá, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica.