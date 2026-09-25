Zelenski afirma que Trump aceptó dar a Kiev licencias para misiles Patriot

“Durante nuestra última reunión, el presidente Trump me confirmó que sí, que había tomado su decisión final: Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles Patriot”, dijo a la prensa, tras haberse citado con su homólogo estadounidense en Nueva York esta semana.

Zelenski había considerado esta semana que Ucrania podría empezar a fabricar interceptores Patriot en “un año” o “año y medio”.

A principios de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había dicho que Washington estaba negociando con Kiev la concesión de una licencia en ese sentido, un tema sobre el que Donald Trump ha parecido cambiar de opinión varias veces.

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Aún así, Rubio subrayó que la concesión de licencias no supondría una “solución inmediata” a los problemas que enfrenta Ucrania.

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Si bien Kiev consigue interceptar la mayoría de drones rusos, los misiles balísticos -más destructores- son mucho más difíciles de contrarrestar. Rusia los utiliza cada vez más, sobre todo contra grandes ciudades ucranianas.

Los interceptores PAC-3 para los sistemas Patriot son los únicos, según el gobierno ucraniano, que pueden destruir los misiles balísticos.

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Son muy caros y difíciles de conseguir y su escasez a nivel mundial se ha acentuado aún más desde que empezó la guerra entre Estados Unidos e Irán este año.

Durante una visita a Washington el pasado julio, Zelenski dijo que Trump y él habían “hablado de licencias para la producción de interceptores Patriot”.

Kiev necesita el 5% de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos para superar el invierno boreal y el 10% para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, dijo Zelenski el mes pasado.

Asimismo, afirmó que Kiev está trabajando en sus propios sistemas antibalísticos, Freya.