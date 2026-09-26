Arabia Saudí intercepta misiles y drones lanzados por hutíes contra Riad y el sur del país

El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015, Turki al Maliki, dijo en X que a lo largo de la madrugada del sábado las defensas aéreas de la monarquía árabe "interceptaron y destruyeron dos drones lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región de Riad".

Asimismo, también derribaron al menos dos misiles balísticos disparados contra Jamis Mushait, desde donde los hutíes afirman que despegan los aviones de combate de Arabia Saudí que efectúan ataques aéreos contra las posiciones de los insurgentes en el Yemen.

Al Maliki no informó sobre si las intercepciones provocaron daños materiales o víctimas, mientras que los rebeldes yemeníes no han reivindicado estas acciones hasta el momento.

Estos nuevos ataques tienen lugar en medio de la escalada entre Riad y los insurgentes, que acusan a la vez al reino árabe de haber lanzado más de mil bombardeos contra diferentes puntos del Yemen en tan solo unas semanas.

En paralelo a sus ataques transfronterizos, los insurgentes continúan con su ofensiva a gran escala contra las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, respaldadas por Arabia Saudí, y en las últimas semanas han tomado el control de amplias zonas de la costa meridional del mar Rojo del país árabe.

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Ante esta escalada, el líder del Consejo de Liderazgo Presidencial del Ejecutivo yemení, Rashad al Alimi, convocó el viernes una "movilización general" de los ciudadanos para hacer frente a los hutíes, que desde 2014 controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital del país, Saná.

Además, los jefes de Estado Mayor de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron también el viernes aplicar "de inmediato" los compromisos de un acuerdo de defensa conjunta firmado en agosto, que establece que cualquier ataque contra uno de estos países será considerado como una agresión contra los tres.