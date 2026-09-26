Defensas antiaéreas derriban 645 drones que golpean zonas industriales en el sur de Rusia

Según las autoridades de Krasnodar, los aparatos no tripulados enemigos ocasionaron daños en dos empresas de la región bañada por el mar Negro, donde se declararon incendios. "Lamentablemente hay muertos", escribió en las redes sociales el gobernador, Beniamin Kondratiev, sin precisar su número.

Mientras, en la vecina Rostov una treintena de drones atacaron durante la noche dicha región, donde golpearon varias instalaciones industriales, además de ocasionar daños en edificios de viviendas, una escuela y una casa de cultura.

Como consecuencia, cinco personas resultaron heridas en una operación que podría tener como objetivo una planta de producción mecánico-óptica que suministra equipos para el ejército ruso, según medios.

Los drones también atacaron otra decena de regiones de la parte europea del país y la anexionada península de Crimea, además de objetivos en los mares Negro y Azov.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes que los ataques perpetrados por Ucrania contra territorio ruso durante las últimas elecciones legislativas -del 18 al 20 de septiembre- alejan la posibilidad de una reanudación de las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los emisarios de la Casa Blanca habían expresado su deseo de celebrar en octubre una nueva ronda de negocaciones tripartitas, proceso estancado desde febrero pasado.