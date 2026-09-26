Dos mujeres muertas en Zaporiyia en ataque ruso sobre Ucrania con 173 drones

"Hoy, en Zaporiyia, hemos perdido a dos mujeres: Liudmila y Vasilina. Murieron sepultadas bajo los escombros de un edificio tras un ataque ruso. Los rusos le han arrebatado a un hombre a su esposa y a su madre, y a su hijo de tres años, Artem, a su madre y a su abuela. Esto no se puede recuperar. No se puede arreglar. No se puede compensar", denunció el jefe de la administración regional Mijailo Semikin, en un mensaje en Telegram.

Desde las 18.00 horas del viernes (16.00 GMT), los rusos lanzaron 173 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, más de cincuenta de ellos de motor a reacción, Gerbera y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según datos preliminares de las 07.30 (05.30 GMT) del sábado, la defensa antiaérea ucraniana logró derribar o neutralizar 134 drones.

Se registraron impactos en 19 lugares, así como la caída de restos de drones derribados en otros ocho.

A la hora de la publicación del parte, la Fuerza Aérea advertía de que el ataque continuaba con varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano.