El avance de una nueva tormenta pone en alerta a Japón tras un tifón con 12 muertos

Acompañado de vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora (km/h), Surigae se encuentra actualmente a unos 400 kilómetros al sur de la ciudad de Naha, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El organismo prevé que tome fuerza a lo largo del fin de semana y alcance la categoría de tifón, con vientos sostenidos de hasta 144 km/h.

Se espera que Surigae, el tifón número 26 según la nomenclatura nipona a pesar de ser clasificado todavía como una tormenta tropical severa, golpee las islas de Okinawa entre el domingo y el lunes, antes de avanzar hacia la costa este del archipiélago durante la semana próxima.

Esta nueva tormenta avanza hacia el archipiélago casi una semana después de que las fuertes lluvias asociadas al paso del tifón Dujuan causaran doce muertes en los alrededores de Tokio.

Según los últimos balances de las autoridades locales de las prefecturas de Chiba y Kanagawa, recopilados por la cadena de televisión pública NHK, otras cuatro personas continúan desaparecidas y varias decenas resultaron heridas.

El Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, ha previsto designar al tifón Dujuan como un "desastre extremadamente grave" debido a los numerosos daños en infraestructuras y a los cortes de electricidad que continúan en miles de hogares, mientras las autoridades se esfuerzan por reparar a contra reloj el dique del desbordado lago Inbanuma, en la prefectura de Chiba.

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Este dique colapsó debido a las fuertes lluvias asociadas a Dujuan, y el temor de las autoridades es que nuevas precipitaciones agraven las inundaciones en la zona.

"Dependiendo de la trayectoria del tifón número 26, se esperan fuertes lluvias el próximo fin de semana, por lo que queremos completar las medidas de emergencia para entonces y así evitar mayores daños", afirmó a NHK un portavoz de la Oficina de Desarrollo de la región de Kanto, Hiroyuki Ohno.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.