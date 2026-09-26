El canciller cubano agradece a Guterres su “permanente preocupación” por la isla

“Muy contento de reencontrar al estimado António Guterres”, señaló el ministro de exteriores de la nación caribeña en redes sociales, y le agradeció por “su permanente preocupación” y “los pronunciamientos realizados por su oficina y por otros mecanismos de la Organización” con respecto al “momento” que “enfrenta” la isla.

Rodríguez puntualizó que, durante su encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, conversaron “sobre la situación difícil en Cuba, resultado del bloqueo recrudecido, el cerco energético y las sanciones secundarias, a lo que se añaden las amenazas de agresión militar estadounidense”.

Durante su discurso este sábado ante la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano reiteró que espera "nunca ocurra" una intervención militar de EE.UU. en la isla y que, "de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse".

Sus declaraciones coincidieron en esta jornada con afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que no cree "que sea necesario el Ejército" contra la nación caribeña.

Al responder a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar, Trump dijo que EE.UU. y la isla harán "un acuerdo" y agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar".

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Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación agravada por el actual bloqueo petrolero de Washington y la falta de inversiones para renovar el sistema electroenergético nacional.

La situación energética ha agudizado la crisis económica en la isla, que según organismos internacionales registrará este 2026 la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su producto interior bruto (PIB), a lo cual habría que sumar el desplome acumulado de más de un 15 % entre 2020 y 2025.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, al tiempo que los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales.