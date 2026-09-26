El Ejército de Tailandia evacúa a afectados por las inundaciones y reparte provisiones

Efectivos de las fuerzas armadas trasladaron a varias personas mayores de una residencia situada en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok y parte de su área metropolitana, hasta uno de los refugios temporales habilitados por las autoridades ante el temporal, que se espera que se prolongue cinco días.

Así lo mostró el Ejército del país asiático a través de la plataforma X, en una publicación acompañada de imágenes en las que aparecen ancianos, algunos en silla de ruedas, siendo trasladados hasta un vehículo militar por parte de efectivos equipados con chubasqueros y a quienes el agua les llega a la altura de las rodillas.

Las fuerzas tailandesas anunciaron, en la misma red social, evacuaciones de personas vulnerables también desde domicilios particulares hacia distintos tipos de centros habilitados ante los riesgos derivados de las lluvias, así como repartos de provisiones, principalmente agua potable, entre residentes de áreas bajas, adyacentes a canales.

La Administración Metropolitana de Bangkok declaró este sábado el estado de desastre en los 50 distritos bajo su jurisdicción por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias que registra la capital tailandesa y su área metropolitana, donde viven unos los 15 millones de personas.

La medida "permite a las agencias competentes actuar dentro de sus atribuciones de manera rápida, sistemática y adecuada a la situación", argumentaron las autoridades en un comunicado difundido en Facebook.

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En una alerta que los habitantes de Bangkok recibieron en sus teléfonos móviles sobre las 9:00 hora local (2:00 GMT), el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia instó a "los residentes de zonas aledañas a canales y áreas de baja altitud a trasladarse a lugares más elevados, proteger objetos de valor y evitar desplazamientos innecesarios".

El Departamento de Meteorología explicó que "es probable que se registren lluvias de fuertes a muy fuertes" en toda Tailandia, debido al "sistema activo de baja presión" sobre la zona central del país, donde se ubica Bangkok, y al monzón que afecta simultáneamente a las regiones norte, sur y suroeste.

El organismo advirtió de eventuales "inundaciones repentinas, desbordamientos y deslizamientos de tierra", así como del "fortalecimiento de los vientos", que amenazan con causar olas de hasta tres metros en el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.