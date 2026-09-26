El Ejército israelí mata a un gazatí a tiros al norte de la Franja

JERUSALÉN. Según este medio, al menos un hombre perdió la vida tras sufrir disparos de tropas israelíes en Yabalia. Además, varios palestinos, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos tras un segundo ataque realizado con un dron militar israelí en la zona de Mawasi, cerca de Jan Yunis, en la zona meridional de la Franja.

Asimismo, un ataque israelí llevado a cabo durante la noche del viernes mató a un hombre e hirió a varias personas en la localidad de Zawaida, en el centro del enclave palestino.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

A pesar de la tregua vigente desde hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de las últimas 48 horas, las tropas israelíes han matado a 73.928 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.408 desde la entrada en vigor del alto el fuego.