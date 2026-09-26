El Louvre, sobre su próxima gran exposición: 'Escuchen el silencio de Zurbarán'

La exposición, 'Zurbarán. 1598-1664', podrá visitarse del 7 de octubre de 2026 al 25 de enero de 2027 en el Hall Napoléon del museo parisino y reunirá una selección de obras del artista, uno de los principales representantes de la pintura española del siglo XVII junto a Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo.

La muestra está organizada por el Louvre, la National Gallery de Londres y el Art Institute of Chicago y pondrá el foco en las pinturas monumentales que Zurbarán realizó para comunidades monásticas de Andalucía, que contribuyeron a consolidar su fama, además de presentar retratos y bodegones.

El recorrido estará dividido en siete secciones y combinará el orden cronológico con una organización temática para mostrar distintas etapas y facetas de la producción del pintor.

En su página web, el Louvre explica que la exposición no pretende ser una retrospectiva exhaustiva, sino ofrecer una selección de obras para explorar la técnica y las innovaciones formales e iconográficas de Zurbarán.

La muestra incluirá asimismo una selección de obras de Juan de Zurbarán, hijo del pintor, cuya carrera artística terminó prematuramente.

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Zurbarán fue inicialmente identificado como un pintor caravaggista, marcado por el ascetismo de las comunidades monásticas para las que trabajó. Su obra fue posteriormente reivindicada por la crítica por su uso del color, la simplificación de los volúmenes y un naturalismo que el Louvre describe como "sorprendente".

La exposición concluirá con una sección dedicada a la influencia de Zurbarán en las vanguardias francesas de finales del siglo XIX y principios del XX, con obras y referencias a artistas como Édouard Manet, Pablo Picasso y Juan Gris.

La retrospectiva coincidirá en el mismo espacio con 'Sculpter la couleur' (Esculpir el color), dedicada a obras maestras del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Las dos exposiciones compartirán una escenografía concebida conjuntamente y una misma entrada dará acceso a ambas.