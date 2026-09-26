El oteador de palabras: “girocóptero”, “microhistoria”, “hotelización”...

A partir de los elementos de origen griego “helico-” (‘espiral’) y “-ptero” (‘ala’) se creó “helicóptero”. Tomando la terminación de esta voz se ha creado “girocóptero” como alternativa a “autogiro”, originalmente en referencia a un modelo de tamaño reducido y con una estructura ligera.
La “microhistoria” es un método de análisis histórico basado en estudiar acontecimientos, personas o grupos de personas, documentos, etc., a pequeña escala. Mantiene conexiones con la sociología o la antropología y busca revelar los procesos sociales y culturales de la gente común en una comunidad, así como su vida cotidiana.
Por su formación con los sufijos “-izar” y “-ción”, “hotelización” es la conversión o transformación en hotel de un inmueble (por ejemplo, un edificio de oficinas). En un sentido más amplio, describe también el fenómeno por el que un conjunto de viviendas incorpora instalaciones y servicios propios de un hotel.
En una vía, senda, pasarela, etc., “ciclopeatonal” los peatones y los ciclistas comparten el espacio. Es un concepto similar al de “vía ciclable”.
Mientras que en las gasolineras, hidrogeneras, electrolineras… se destaca el tipo de combustible o de energía que se suministra, en las “fotolineras” se resalta que su fuente es la luz solar. El elemento “foto-” significa ‘luz’ y lo encontramos, por ejemplo, en “fotografía” y “fotosíntesis”.
En la metodología del entrenamiento deportivo, especialmente del fútbol, el “morfociclo” es el modelo de planificación semanal, es decir, en ciclos de una semana, organizado en torno a las fases de recuperación, preparación y competición, y adaptado a la forma (de ahí el comienzo “morfo-”) de jugar del equipo.