El plan de siete días de Irán para reabrir Ormuz: ¿qué propone a EEUU?

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dio detalles de la propuesta, transmitida a Estados Unidos a través de intermediarios, durante su estancia en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, y explicó que el calendario de siete días comenzaría al día siguiente de que Washington aceptase formalmente el plan.

La propuesta establece una secuencia de medidas que Teherán plantea como condiciones para normalizar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el final de la guerra, que en dos días cumplirá siete meses.

Estas son las principales claves de la propuesta:

Estas cuatro medidas figuran entre las condiciones que, según Araqchí, Estados Unidos debería aplicar durante los primeros cuatro o cinco días del calendario, que comenzaría una vez que Washington aceptase la propuesta.

“La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”, afirmó Araqchí al presentar el plan a la prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente estadounidense publicó además en Truth Social una imagen de un mapa en el que aparece el estrecho de Ormuz rodeado por un círculo y etiquetado como “Trump Strait” (“Estrecho Trump”).

El ministro iraní de Exteriores ha presentado el plan como una hoja de ruta para aplicar los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en junio, bajo mediación de Pakistán.

Sin embargo, ese acuerdo quedó interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras unos supuestos ataques iraníes a principios de julio contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

Trump restableció posteriormente el cerco naval contra Irán, que había levantado tras la firma del memorando, y reanudó los bombardeos contra el sur del territorio iraní, a lo que la República Islámica respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en países de la región y contra buques que intentaban atravesar una ruta establecida cerca de Omán y protegida por EE.UU.

Con esta escalada, las negociaciones entre las partes quedaron estancadas, aunque Irán ya había presentado previamente sus condiciones para reabrir Ormuz y retomar las conversaciones con EE.UU., mientras Trump exigía la rendición de la República Islámica.