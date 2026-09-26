Irak pide a EE.UU. que permita vuelos iraníes en algunos de sus aeropuertos tras sanciones

La oficina del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, dijo en un comunicado que su Ejecutivo "mantiene un diálogo abierto con Estados Unidos para obtener exenciones para ciertos aeropuertos iraquíes", después de que los vuelos iraníes hayan sido suspendidos en varias instalaciones aeroportuarias del país, incluida la de Bagdad.

Estas exenciones permitirían "la reanudación de vuelos por razones humanitarias relacionadas con tratamiento médico, educación, peregrinaciones religiosas y los intereses de la población civil", de acuerdo con la nota, que recordó que Bagdad está haciendo esfuerzos para reducir las tensiones en Oriente Medio.

Asimismo, hizo un llamamiento tanto a Washington como a Teherán -sus dos principales aliados- para "entablar un diálogo y negociar para alcanzar soluciones que pongan fin a las crisis y conflictos actuales", en un momento de máxima tensión marcada por la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC la semana pasada que "todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo" y "si aterrizan, no se les pueden suministrar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar".

Esto provocó la suspensión de vuelos iraníes en importantes aeropuertos de Irak, cuyo Gobierno responsabilizó a las compañías de servicios y asistencia en tierra de no operar "por temor a las sanciones" de Washington.

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Las autoridades emiratíes anunciaron también la suspensión de "todos los vuelos de aerolíneas iraníes" con destino y origen en Emiratos Árabes Unidos (EAU) "hasta nuevo aviso".

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación "Paria Económico" que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.