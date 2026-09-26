Irán reivindica el control de Ormuz tras plantear a EEUU un plan para reabrir el estrecho

"El estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim a última hora del viernes.

El portavoz castrense sostuvo que Estados Unidos, "pese a contar con la mayor Armada del mundo, no pudo mantener abierto el estrecho de Ormuz ni siquiera durante unas horas".

Mohebi rechazó las afirmaciones estadounidenses de que el estratégico paso marítimo está abierto y señaló que antes de la guerra decenas de buques, y en algunos momentos más de un centenar, atravesaban diariamente el estrecho, mientras que actualmente solo pasan cargamentos de petróleo de los socios comerciales de Irán y "con autorización de Teherán".

Las declaraciones del portavoz de la Guardia Revolucionaria se producen después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunciara en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz.

Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.

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El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados. Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si "la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo".

Sin embargo, poco después, el medio estadounidense The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, de que el presidente Donald Trump había rechazado el plan, aunque Teherán ha señalado que sigue a la espera de una respuesta oficial de Washington.

Las negociaciones entre Irán y EE.UU. han quedado estancadas desde julio, después de que Trump diera por terminado el memorando de entendimiento alcanzado el mes anterior tras supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz, lo que desencadenó nuevos cruces de ataques y el restablecimiento del cerco naval estadounidense contra la República Islámica.