La Casa Blanca excluye a la CNN del Air Force One en un nuevo enfrentamiento con la cadena

CNN era la encargada de cubrir el viaje de Trump (quien tiene previsto asistir a un partido de fútbol americano universitario) y distribuir las imágenes al resto de los medios, pero la Casa Blanca le prohibió el acceso.

Este nuevo choque se produce una semana después de que, en un gesto insólito, Trump vetara el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a CNN, MS Now y al periódico Politico, al mostrarse disconforme con su cobertura informativa.

Los tres medios demandaron a la Administración al considerar que se había vulnerado la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de prensa. El juez Timothy Kelly falló a su favor y ordenó a la Casa Blanca permitirles el acceso.

Los periodistas de los tres medios recuperaron sus acreditaciones el pasado jueves, en medio de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca.

El veto a CNN provocó una interrupción en la distribución de imágenes del presidente, ya que la cadena forma parte del 'pool' de la Casa Blanca, un grupo rotatorio de periodistas que acompaña al mandatario y comparte el material con el resto de los medios.

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En solidaridad con CNN, las demás grandes cadenas del país que integran el 'pool', incluida Fox News, afín a Trump, anunciaron la suspensión de sus tareas de cobertura conjunta.