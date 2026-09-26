La ultraderecha francesa busca un grupo en el Senado antes de las presidenciales

En medio de una gran indiferencia se ha desarrollado una discreta campaña para elegir a 178 de los 348 escaños que componen el Senado, esencialmente en departamentos del sureste del país, donde la Agrupación Nacional obtuvo un gran respaldo en las municipales de marzo pasado.

Las senatoriales no son elecciones abiertas. Solo 93.000 electores, esencialmente concejales, pero también consejeros departamentales y otros cargos públicos, están llamados a votar, por lo que el partido de Le Pen podrá rentabilizar el ascenso que tuvo en las municipales en esos territorios.

Su objetivo es pasar de los tres senadores actuales a superar los diez, lo que les permitiría tener un grupo propio e influir en los debates que atañen a la cámara alta, una herramienta más de presión de cara a su conquista del Elíseo.

Pese a la ausencia de encuestas, las estimaciones de los partidos auguran que lo lograrán.

Todo apunta a que la renovación parcial del Senado no cambiará profundamente la relación de fuerzas en una institución que salvo contadas excepciones ha tenido siempre una mayoría conservadora.

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La derecha puede ver algo erosionado su poder por el ascenso de los 'lepenistas' pero no perderá la mayoría actual, que junto con sus aliados centristas ronda los 200 senadores.

Más incierto parece el futuro de los 'macronistas', que pueden verse sumergidos por el fin de ciclo de su líder, que no podrá optar a una reelección en 2027, y por la atomización de movimientos en ese espacio político.

Su objetivo está en mantener la veintena de escaños, esencialmente sostenidos por el movimiento Horizontes del ex primer ministro Édouard Philippe, el mejor situado en los sondeos para plantar cara a Le Pen en la carrera por el Elíseo.

La izquierda afronta sin grandes esperanzas el escrutinio de este domingo, porque los territorios afectados no le fueron propicios en marzo pasado.

Socialistas, ecologistas y comunistas aspiran a perder algunos de los 80 puestos actuales, tras haber dejado escapar alcaldías importantes como Lyon o Burdeos, que aportan muchos electores en estas senatoriales.

A título simbólico, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon podría ver elegido el primer senador de su historia. El partido de extrema izquierda, que por vez primera se implicó en las municipales, obtuvo un gran resultado en la región de París, cuyos escaños en el Senado se renovarán en 2029.

A la espera de eso, uno de sus candidatos está bien posicionado para abrir la puerta al movimiento 'melenchonista', cuyo líder también aparece bien posicionado en las encuestas de las presidenciales.