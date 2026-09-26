Lluvias causan inundaciones en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

Las inundaciones se reportaron en distintos sectores de la zona Eloy Alfaro y las ciudades de Muisne, Esmeraldas y Quinindé, de acuerdo a la SNGR que anotó que los hundimientos de vías ocurrieron en la última localidad.

En la provincia costera de Manabí también se reportaron inundaciones en Chone, Flavio Alfaro y Portoviejo. En esa provincia, donde también hubo vendavales, se registraron deslizamientos de tierra.

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en la provincia costera del Guayas hubo vendavales y deslizamientos, mientras que en la amazónica de Morona Santiago hubo un hundimiento.

En la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, hubo una tormenta eléctrica, y en zonas de la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, se reportaron lluvias intensas.