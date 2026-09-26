Localizan dos cadáveres en el edificio derrumbado por una explosión de gas en Atenas

Uno de los cadáveres es el de una turista estadounidense, de un grupo de cuatro que había alquilado un apartamento en el edificio, en el que también residían un matrimonio de ancianos.

El otro cuerpo recuperado es el de un hombre, pero aún no se sabe si se trata de otro de los turistas, informa el diario Kathimerini.

Aunque en un principio la prensa local indicó que los cuatro turistas eran un hombre británico, su esposa estadounidense, el hijo del matrimonio y su novia, las autoridades han comprobado que se trata de dos parejas de estadounidenses, de entre 35 y 40 años.

Más de 30 bomberos siguen operando entre los escombros con detectores de sonido, tres perros de búsqueda y rescate y maquinaria especializada para hallar a las cuatro personas que siguen desaparecidas.

La explosión fue tan potente que se sintió en una amplia zona de Plaka, el barrio más turístico de la capital griega situado a los pies de la Acrópolis, uno de los monumentos más visitado de Grecia.

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El alcalde de Atenas, Xaris Doukas, calificó lo sucedido como un "desastre increíble" y señaló que la explosión "podría deberse" a una "fuga muy grande" de gas natural en la segunda planta del edificio.

La onda expansiva de la explosión provocó serios daños a distintos edificios adyacentes, tiendas y vehículos de los alrededores.