Muere Bruno Kramm, el teclista del dúo alemán Das Ich, tras dar un concierto en España

Los hechos ocurrieron en un local de ocio situado en el centro de la localidad donde habían dado un concierto, desde donde se recibieron varias llamadas solicitando la presencia de los servicios de emergencias.

Los alertantes daban el aviso de que un integrante de uno de los grupos que actuaba se había desplomado, tras lo que se movilizó a agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que solo pudieron certificar el fallecimiento del músico, de 50 años de edad, en un camerino.

Testigos presenciales informaron a EFE que el fallecido era teclista del grupo Das Ich, que había ofrecido en la sala granadina su primer concierto en el sur de España junto a sus compañero Stefan Ackermann, como su primera actuación en el sur de España.

Fundada en 1989, la banda alemana era una de las que inició el movimiento conocido como 'Neue Deutsche Todeskunst' (Nuevo Arte Alemán de la Muerte) en los años 90.