Once policías muertos en un atentado suicida con coche bomba en el noroeste de Pakistán

El ataque ocurrió en el distrito de Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando un atacante hizo estallar un vehículo cargado de explosivos contra el puesto de Aman Mela.

"Un atacante suicida embistió con un vehículo cargado de explosivos el puesto conjunto de policía y aduanas", declaró a EFE Inayat Ullah, funcionario del centro de control policial de Dera Ismail Khan.

Tras la explosión, otros atacantes abrieron fuego contra el puesto, según la misma fuente.

"Murieron 11 agentes, diez policías y un funcionario de aduanas, y más de 30 resultaron heridos", agregó Ullah, quien precisó que varios de los heridos se encuentran en estado grave.

Los servicios de emergencia desplegaron seis ambulancias, un vehículo de bomberos y más de 25 efectivos para trasladar a los heridos a hospitales de la zona.

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El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, reivindicó la autoría del ataque.

Pakistán atraviesa un repunte de la violencia insurgente, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa, donde las fuerzas de seguridad son blanco frecuente de ataques.

Dera Ismail Khan, próximo a Waziristán del Sur, ha sido escenario de atentados anteriores. En diciembre de 2023, un vehículo cargado de explosivos fue detonado en la entrada de una comisaría del distrito y causó la muerte de al menos 23 miembros de las fuerzas de seguridad.

Este nuevo atentado se produce, además, en un momento de fuerte tensión entre Pakistán y Afganistán. Islamabad aseguró esta semana haber bombardeado diez objetivos en territorio afgano después de acusar a Kabul de permitir el lanzamiento de drones y la actividad de grupos armados desde el otro lado de la frontera.

Pakistán sostiene que el TTP opera desde territorio afgano y utiliza allí refugios para preparar atentados, una acusación que las autoridades talibanes de Afganistán rechazan.