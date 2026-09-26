Oposición en diálogo celebra nuevas excarcelaciones en Venezuela e insiste que sean todos

"Necesitamos que sean liberados todos los presos políticos, que cese la represión, y que el Estado de derecho vuelva a regir en todo el territorio nacional. No es negociable: es una obligación", dijo Figuera en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La opositora, respaldada por Estados Unidos en las negociaciones, añadió que las excarcelaciones simbolizan "el regreso, forzado por todos, de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la idea de que el Estado debe servir a su gente, no perseguirla".

Varias ONG defensoras de derechos humanos informaron este sábado de entre veinte y treinta excarcelaciones sin que todas sean de personas que hayan tenido registradas como presos políticos, una medida que llegó horas después de que culminara la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición.

Entre los excarcelados, según adelantó la organización Foro Penal en X, está el excoronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019; Frank Cabañas, detenido en 2017 y el comisario José Gregorio Valladares, todos encarcelados por supuestos planes desestabilización contra el Gobierno de Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York.

Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, dijo a EFE que se encontraban verificando el total de estos detenidos excarcelados.

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"Tenemos información de un poco más de 20, pero estamos verificando directamente cada caso", dijo a EFE el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en X que ha podido verificar unas 29 excarcelaciones.

"Queremos precisar que un grupo de 17 personas dentro de los excarcelados no figuraba en nuestro registro de presos políticos", dijo JEP.

En tanto, la ONG Surgentes informó sobre la excarcelación de ocho mujeres, entre ellas una adolescente, acusadas de ser parte de los llamados ‘tancol’, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Posteriormente, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que desde el pasado 21 de agosto ha contabilizado 33 excarcelaciones de presos políticos.

Después de la captura de Maduro en enero por parte de Estados Unidos, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y promovió una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya gozaban de libertad restringida.

Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela habían 344 presos políticos.