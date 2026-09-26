Ozuna, Kapo, Grupo Firme, Thalía, SFDK y Domelipa, entre los estrenos latinos

El puertorriqueño Ozuna publicó 'Más de tres', un trap de despecho sobre una relación que nunca fue de dos: el protagonista pasa de las llamadas constantes al bloqueo en las redes sociales. Llega después de 'ZIZI', con Omar Courtz, y de 'Mi yo de antes'. Ozuna suma más de 53 millones de oyentes mensuales en Spotify y aspira al Latin Grammy a la mejor interpretación de reguetón con 'Una aventura'.

El colombiano Kapo estrenó 'PLAYA FRÍA', un afrobeat sobre aceptar el final de una relación y entender que la vida sigue. Es la voz de 'Ohnana' y 'Uwaie', los dos éxitos de 2024 que lo pusieron al frente del llamado afrolov. Ahora compite en los Latin Grammy por la mejor interpretación urbana con 'LA VILLA', que grabó con Ryan Castro y Gangsta. Wisin lo invitó a 'La universidad del perreo', su último disco.

Los mexicanos Grupo Firme y Herencia de Grandes publicaron 'Amor de antes', una balada norteña que añora el cortejo de otras épocas, con flores y notas escritas a mano. Herencia de Grandes nació en 2015 en Culiacán (Sinaloa). El tema salió en plena primera gira de Grupo Firme por España, que cierra este fin de semana con dos conciertos en Badalona, junto a Barcelona.

El argentino Luck Ra y la mexicana Thalía estrenaron una versión en cuarteto cordobés de '¿A quién le importa?', canción originalmente grabada en 1986 por el grupo español Alaska y Dinarama y que Thalía retomó en 2002. El cantante ya había llevado a este género argentino, caracterizado por su ritmo bailable, 'Un siglo sin ti', junto a Chayanne, y 'Suavemente', con Elvis Crespo. La nueva versión llegó acompañada de un video en el que Thalía responde con la pregunta que da título a la canción a las quejas de Luck Ra por las críticas.

El dúo sevillano de rap SFDK estrenó 'Deuda moral', el primer adelanto de su próximo disco que ronda en torno a la desmitificación y entona sobre una enérgica instrumental. Zatu y Acción Sánchez celebraron en 2024 sus 30 años de carrera ante 60.000 personas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla (España). Presentarán el disco en una gira que arranca el 5 de diciembre en Santiago de Chile.

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El puertorriqueño Hanzel La H y su compatriota Myke Towers publicaron 'Secretos', un reguetón sensual y romántico. Hanzel La H, que se dio a conocer en el trap, se acerca con él a un sonido más melódico. Es su segunda canción juntos este año, después de 'Prófugo', que salió en marzo y retrata la vida en los barrios de Puerto Rico.

La mexicana Domelipa estrenó su primer álbum, 'La del arroba', y lo firma con su nuevo nombre artístico, Dome. Son 14 canciones, todas con una arroba delante del título como si fueran perfiles de redes sociales, en las que cuenta su paso de figura de internet a cantante. Canta con Ozuna, el español Omar Montes, la venezolana Corina Smith y el mexicano Bolela.