Robbie Williams promete volver "muy pronto" a Perú tras aplazarse su segundo concierto

A la salida de su hotel en la capital peruana para proseguir su gira en Chile, Williams se dirigió a los fanáticos que esperaban a verlo para disculparse por no haber podido dar el concierto en el día anterior, y prometer que volverá para cumplir con esa cita.

"Escuchen. Voy a intentar volver muy, muy pronto, ¿ok?, y compensarlos. Ayer fue horrible para todos, pero, sobre todo, fue horrible para ustedes. Lamento mucho que no hayamos podido tener ese momento. Ahora les prometo que voy a volver y que tendremos ese momento juntos. ¡No puedo esperar!", manifestó el artista.

Por su parte, One Entertaintment, la empresa promotora de los conciertos de Robbie Williams en Perú, confirmó que el concierto será reprogramado en una fecha todavía por definir con el equipo del cantante.

No obstante, anticipó que será en un escenario distinto al Arena 1, el recinto situado en la Costa Verde de Lima que resultó clausurado por las autoridades municipales, y dentro de la gira que Williams está realizando por Suramérica.

Al mismo tiempo, la promotora inició el proceso para devolver el dinero de las entradas a quienes deseen optar por esa opción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el concierto celebrado el miércoles, la salida del público generó situaciones de riesgo al quedar cerrado el único puente frente al recinto para cruzar la Costanera, la vía rápida que recorre toda la Costa Verde de Lima, lo que llevó a los asistentes a interrumpir el tránsito de la pista y escalar los empinados acantilados de esta zona de la capital peruana.

El recinto, que hasta ahora había acogido espectáculos de menor entidad, ya era criticado de manera frecuente por los asistentes a los conciertos al considerar que no ofrece las condiciones adecuadas.

Hasta Lima habían viajado numerosos fanáticos del cantante británico desde otras zonas de Perú e incluso de países cercanos como Ecuador y Bolivia, según reportaron medios locales.

Los conciertos de Robbie Williams en Lima son parte de su gira 'Britpop World Tour', que en Latinoamérica comenzó en Bogotá el pasado 20 de septiembre y que seguirá ahora en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Querétaro, Sao Paulo y Puerto Vallarta.