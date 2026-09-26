Santo Tomé y Príncipe vota en unas elecciones legislativas cruciales para su Gobierno

Más de 146.000 electores, de una población total de unas 240.000 personas, están llamados a las urnas en el territorio nacional y en la diáspora, según la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Los santotomenses elegirán por un mandato de cuatro años (a diferencia de los cinco del presidente) a los 55 parlamentarios de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), entre los que el jefe de Estado designará a un primer ministro tras consultar con los partidos de la cámara.

También deben elegir a los miembros de sus parlamentos y gobiernos locales, además de al gobierno regional de la isla de Príncipe.

La votación, como los comicios de julio, ocurre en plena crisis política, causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte de Vila Nova.

El presidente argumentó entonces en un decreto que la actuación del Ejecutivo había estado "marcada por una notable incapacidad para ofrecer soluciones asequibles y compatibles con el grado de problemas existentes" y destituyó al entonces primer ministro y antiguo aliado suyo, Patrice Trovoada.

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Esta decisión provocó una ruptura en el seno del partido de ambos, Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha), que acabó presentando un candidato diferente a las elecciones presidenciales del pasado 19 de julio.

Mientras, Vila Nova concurrió como independiente pero con el poyo de la principal coalición opositora del país, el Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe-Partido Social Demócrata (MLSTP-PSD, centroizquierda) .

Ahora, se enfrentará a la voluntad de las urnas por primera vez el nuevo primer ministro nombrado durante esa crisis por Vila Nova: Américo dos Ramos, también del ADI.

Este partido tiene actualmente la mayoría parlamentaria, tras obtener 30 escaños en los últimos comicios legislativos de 2022, frente a los 18 del MLSTP-PSD, segunda formación de la cámara.

Bajo un sistema híbrido parlamentario y presidencial, el primer ministro es el jefe del Gobierno, mientras que el presidente y jefe de Estado ejerce como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y asume algunas funciones, como la política exterior y ratificar la legislación aprobada por el Parlamento.

El ADI y el MLSTP-PSD son dos de las siete formaciones que concurren en las elecciones del domingo, cuyos resultados es posible que den lugar, como ya ha sucedido antes, a un escenario de "cohabitación" entre las dos fuerzas principales citadas: cuando el jefe de Estado y el jefe de Gobierno corresponden cada uno a una de ellas.

Situado a unos 250 kilómetros de la costa noroeste de Gabón, Santo Tomé y Príncipe exporta productos como cacao y café y también vive de la agricultura, la pesca y el turismo, pero depende en gran medida de la ayuda internacional.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), tiene una gran importancia estratégica, por su localización cerca de reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería.

Por este motivo, el país ha mantenido vínculos en materia de seguridad marítima con países africanos costeros, la Unión Europea (UE), Portugal (su exmetrópoli) y Estados Unidos, así como Rusia, país con el que firmó en 2024 un acuerdo de defensa y seguridad.

Santo Tomé y Príncipe ha sido reconocido por su entorno abierto para los medios y la sociedad civil, aunque la pobreza y la corrupción lastran el funcionamiento de las instituciones.

La estabilidad del país se vio golpeada en noviembre de 2022, cuando las Fuerzas Armadas frenaron una supuesta intentona golpista, después de que cuatro hombres armados asaltaran el cuartel general del Ejército en la capital, Santo Tomé.

Tras ese episodio fueron detenidos un expresidente de la Asamblea Nacional y un exmilitar.

Varias misiones internacionales observarán las elecciones de este domingo, incluyendo las de la UE, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), entre otras.