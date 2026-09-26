Tres terremotos de magnitud máxima 4,5 sacuden Sichuan, en el centro de China

El primer temblor, de magnitud 4,5, se produjo a las 05:01 hora local del sábado (21:01 GMT del viernes) con epicentro a 5 kilómetros de profundidad, y el segundo le siguió unos minutos más tarde, a las 05:08 (21:08 GMT) de magnitud 3,4 y una profundidad de 6 kilómetros.

El tercer sismo se produjo a las 07:57 hora local (23:57 GMT del viernes) y alcanzó una magnitud de 4,4, con una profundidad de 5 kilómetros.

Las autoridades informaron de que no se han registrado víctimas ni daños personales, aunque como medida de precaución, la Oficina Sismológica de Sichuan activó una respuesta de emergencia de nivel 4 y equipos de trabajo se desplazaron a la zona para evaluar los daños y monitorear posibles réplicas.

El movimiento se produce después de una serie de terremotos registrados desde finales de junio en la ciudad de Yibin y localidades cercanas de Sichuan.

El pasado 28 de agosto, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió la localidad de Longchang, mientras que el 24 de agosto, un seísmo de 4,9 afectó al condado de Changning, y el 7 de agosto, otro temblor de la misma magnitud al condado de Gao.

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Ese mismo condado registró el 3 de agosto dos terremotos de magnitud 4,8 y 4,2 con menos de doce horas de diferencia. La zona había sufrido el 29 de junio un seísmo de magnitud 5,5 que dejó al menos 15 heridos leves y daños generales en unas 900 viviendas.

Sichuan, con unos 83 millones de habitantes, se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica y fue escenario en 2008 de un catastrófico terremoto de magnitud 8 que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.