Trump, Delcy Rodríguez y la IA protagonizan una Asamblea General ONU que no olvida a Gaza

La semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU ha reunido esta semana, y lo hará hasta el próximo lunes, a jefes de Estado y de Gobierno, así como otros altos cargos, de todo el mundo.

Las intervenciones de Trump acostumbran a ser de las más recordadas en cada sesión de la Asamblea General, pero más allá de su discurso, el presidente convirtió la sede de la ONU en una sucursal de la Casa Blanca por unas horas.

El estadounidense aprovechó para mantener reuniones bilaterales con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, o el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, entre otros, y firmó un acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca que le otorga a Washington una presencia militar permanente en la isla y veta el acceso de Rusia y China. El líder del gigante asiático, Xi Jinping, no acudió a la Asamblea, y optó por reunirse directamente con Trump en Washington.

Trump también celebró una cumbre del Escudo de las Américas, la organización que ha impulsado con sus aliados del continente para luchar contra el crimen organizado, en la que estuvieron presentes el presidente de Argentina, Javier Milei; la de Perú, Keiko Fujimori; el de Ecuador, Daniel Noboa; o el de Chile, José Antonio Kast, que anunció su adhesión.

Sin embargo, ignoró al secretario general de la ONU, António Guterres, a diferencia de otros años y de la mayoría de los mandatarios.

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Trump también protagonizó uno de los momentos más esperados de la semana de Alto Nivel de la ONU: su reunión con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Menos de un año después de la captura por fuerzas estadounidenses del entonces líder, Nicolás Maduro, Rodríguez viajó hasta Estados Unidos para intervenir ante la Asamblea General y mantuvo un encuentro con Trump que calificó de "histórico".

Durante su comparecencia, la líder venezolana no mencionó a su predecesor, que se encuentra arrestado a unos kilómetros de la sede de la ONU en Nueva York, agradeció al estadounidense su "disposición a retomar el camino" del diálogo y anunció que su país ha iniciado una transición democrática que concluirá en elecciones, pero no detalló cuándo tendrán lugar.

Un año después de que una mayoría respaldase la Declaración de Nueva York, a favor de la solución de los dos Estados, y otros tantos anunciaran el reconocimiento del Estado palestino durante la Asamblea General, el clamor por Gaza volvió a resonar entre las paredes de la ONU.

A pesar de que el Gobierno de Trump denegó el visado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para entrar en Estados Unidos, este intervino por videoconferencia tras una acuerdo de más de 140 Estados miembros.

Unas horas después, lo hizo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien volvió a ver como buena parte de las delegaciones abandonaba la sala al inicio de su discurso en señal de protesta por su ofensiva contra el pueblo palestino, definida por cada vez más voces de alto rango -entre ellas, el ministro de Exteriores sudafricano, Ronald Lamola- como un genocidio.

Sin embargo, el israelí definió la acusación como "la mayor mentira de este siglo".

Al margen de los discursos, se celebraron dos reuniones de alto nivel relacionadas con la situación del pueblo palestino en las que se alertó de que la ventana para un Estado palestino es cada vez más estrecha.

Esta edición de la Asamblea General de la ONU quedará marcada por la imagen de grandes líder de la inteligencia artificial (IA), como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, alertando a los miembros del Consejo de Seguridad sobre los riesgos de la tecnología que ellos mismos han desarrollado.

Altam y Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, reclamaron a los Estados miembros una supervisión democrática de la IA, así como un marco global vinculante y concertado.

Durante la semana, en la que apenas se tocó el devastador conflicto en Sudán, también hubo referencias a la guerra en Oriente Medio, el temor a que la guerra de Ucrania siga escalando y la lucha contra el crimen organizado en América Latina.